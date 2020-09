Please enter banners and links.

Dezessete meses depois da decretação da falência de O Diário do Norte do Paraná surgem os primeiros sinais sobre a venda do imóvel localizado na avenida Mauá.

A liberação do imóvel para venda deve ser formalizada nos próximos dias, assim como os móveis e outros equipamentos, que serão leiloados. Acredita-se que até janeiro de 2021 a situação esteja resolvida. O jornal foi fundado em junho de 1974. (inf Angelo Rigon)