Improbidade administrativa: o réu José Luiz Bovo

Acima, um resumo das ações civis públicas por improbidade administrativa que o ex-prefeito de São Jorge do Ivaí, José Luiz Bovo, responde na justiça.

São três ações, inclusive com bloqueio de bens e suspensão de direitos políticos por três anos.

Bovo, na opinião de velho observador da cena política, por enquanto tem que, principalmente, continuar torcendo para que os senadores Alvaro Dias e Oriovisto Guimarães continuem esquecendo no cafofo do Podemos o discurso moralista que faziam questão de defender em público. (inf Maringá News)