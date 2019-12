Imprudência mata outro motociclista em Maringá

O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (18) no cruzamento da Avenida Sophia Rasgulaeff com Rua Rio Jagaribe, no Jardim Novo Oásis. O motociclista, Leandro Dalbianchi dos Santos, 35 anos, colidiu sua moto Hornet de 600cc na lateral de um caminhão de mudanças.



De acordo com informações, os veículos utilizavam a mesma avenida mas em lados opostos. O motorista do caminhão foi realizar a conversão para acessar a rua Rio Jagaribe quando atravessou na frente do motociclista.

Após o choque entre a moto e a carroceria do caminhão, o piloto ficou desacordado.

Uma ambulância do Siate com apoio de um médico do Samu rapidamente deslocaram ao local e deram início a massagem cardíaca. Depois de 30 minutos de reanimação, o médico constatou a morte de Leandro Dalbianchi. O corpo do motociclista foi removido para o Instituto Médico Legal.

Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que o caminhão cruza a preferencial, mas mostra também a alta velocidade da moto. O motorista Valdomiro Canevarolli, de 64 anos, ficou em estado de choque ao saber da morte do motociclista. (inf/foto André Almenara)