Inauguração do terminal gera expectativa otimista entre comerciantes

Com a finalização das obras, após três anos de intenso trabalho sem nenhuma paralisação ao longo do período, e inauguração nesta sexta, 28, o novo terminal urbano inicia suas operações no domingo,1º de marco, gerando otimismo entre empresários do entorno do empreendimento. “Acho que vai melhorar muito nosso movimento“, considera Amarildo de Paula, dono da Tastellone Pastelaria, posicionada bem em frente a entrada principal do terminal, na avenida Tamandaré. Otimista, já planeja investimentos no negócio.

A gerente da RP Cell, Beatriz Cristina, também se mostra entusiasmada. Além de aumentar o movimento na Galeria Via Estação, ela também estima que haja mais segurança, já que terá mais pessoas circulando pelo local. A segurança no terminal será feita por empresa terceirizada, que vai operar moderno sistema de monitoramento por câmeras. A Guarda Municipal e a Polícia Militar reforçarão a segurança no entorno. A empresa já prevê investir em publicidade para atrair mais consumidores.

Com localização privilegiada a Banca da Charlene terá maior parte do fluxo dos usuários do terminal passando em frente ao estabelecimento. “Já perdi muito em vendas, mas agora terei muito mais movimento“, aposta a dona Charlene Gianini. Cléber Fernando Tomaz, dono da Ótica e Relojoaria Pérola, está confiante. Há 26 anos na avenida Tamandaré, a loja está localizada em frente aos pontos das linhas que atendem usuários de Sarandi. “Creio que o movimento será igual ao do antigo terminal”, acredita.

Usuários do transporte coletivo também estão curiosos e na expectativa. O mecânico aposentado José Adécio até já sentou num dos bancos que acabaram de ser instalados na parte das linhas metropolitanas. “Vai melhorar bastante para quem usa os ônibus“, afirma. Pelo menos três vezes por semana, ele sai do Jardim Bom Pastor, em Sarandi, e vai para Maringá. A dona de casa Elza Guimarães está ansiosa para embarcar na linha 736, do Jardim Paris, dentro do terminal. “Está ficando muito bom e vai facilitar muito“, afirma.