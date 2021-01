Incêndio em boate de Maringá

Um incêndio de grandes proporções destruiu boa parte do imóvel onde funciona a boate Bell’s na avenida Monteiro Lobato em Maringá. De acordo com os bombeiros que atenderam a ocorrência, um curto-circuito no ar-condicionado pode ter sido o motivo do incêndio.

O fogo se alastrou rapidamente, segundo um funcionário da casa, todas as pessoas que estavam trabalhando e alguns clientes sairam rapidamente do interior da boate. Metade do imóvel é de alvenaria e a outra de madeira.

Móveis, eletrodomésticos e eletrônicos foram consumidos pelas chamas.

A policia civil deve abrirá um inquérito para investigar o sinistro, não descartando a possibilidade de incêndio criminoso.

O proprietário relatou que nunca teve problemas de incêndio e que trabalha no ramos há 35 anos. (inf/foto André Almenara)