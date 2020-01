Inscrições abertas: Garota Country 2020

A Sociedade Rural de Maringá (SRM) abriu nesta terça-feira (21) as inscrições para o

tradicional concurso Garota Country, que vai escolher seis representantes da beleza

feminina para a Expoingá 2020.

O concurso elegerá a Garota Country, 1ª e 2ª Princesas, Garota Simpatia, Melhor Traje

e a Preferida dos Internautas. A eleição será realizada no dia 25 de abril, com finalistas

que serão escolhidas entre as inscritas.

Podem se inscrever meninas com idade entre 15 e 22 anos que residam em Maringá

ou região metropolitana.

O evento integra a programação da 48ª edição da Exposição Feira Agropecuária,

Industrial e Comercial de Maringá, que será realizada de 7 a 17 de maio, no Parque

Internacional de Exposições de Maringá.

A principal responsabilidade das vencedoras será representar a Expoingá, participando

de todos os eventos relacionados à feira, e também a Sociedade Rural de Maringá em

suas ações, quando solicitadas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro pelo e-mail

garotacountry@srm.org.br. As candidatas devem enviar os dados pessoais (nome

completo, data de nascimento, telefone, e-mail) e duas fotos, sendo uma de rosto e

outra de corpo inteiro.

Mais informações pelo telefone (44) 3261-1700 ou pelas mídias sociais

ExpoingáOficial.