Inscrições para blocos até dia 10

As inscrições para os blocos possam participar do carnaval seguem até o dia 10. O carnaval está marcado para os dias 22 e 23 de fevereiro, das 15 às 21 horas, no parque de exposições. A inscrição é feita aqui.

Para se inscrever é necessário que o bloco tenha dois anos de existência e no ato da inscrição apresente o nome da atração artística para o evento. A prioridade é para blocos de Maringá ou para quem já se cadastrou nos eventos dos anos anteriores (aqui, o guia de regras).

O acesso aos blocos é gratuito, com a contrapartida de 1 kg de alimento que será doado para o Provopar. Os locais para retirada dos convites serão divulgados em breve.

O resultado e a quantidade de blocos que animarão o carnaval serão divulgados após o encerramento das inscrições, até 20 dias antes do evento.