Instituto Médico Legal identifica pessoa que morreu carbonizada durante acidente

O Instituto Médico Legal de Maringá identificou no final da tarde de sábado (1) o corpo da pessoa que morreu carbonizada durante um acidente que ocorreu na madrugada na Avenida Colombo. Isabella Gabriel da Silva, de 28 anos, era a motorista que dirigia o VW Gol que pegou fogo logo após bater contra uma mureta de concreto.



O corpo só foi identificado pela arcada dentária. A equipe do IML de Maringá ficou o dia todo trabalhando para a identificação. A família compareceu no IML logo após receber a notícia do acidente. Isabella morava no Jardim Liberdade. A vítima era funcionária do grupo G10. (inf André Almenara/foto Maringá na Hora)