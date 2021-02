Imagens mostram que Emerson Viana Silva, vice-presidente do Sintromar, agrediu um motorista do transporte coletivo de Maringá manhã de hoje, 6, no terminal urbano de Maringá. O sindicato é o mesmo que teve diretor preso por ocasião do incêndio em ônibus na garagem da Cidade Verde em Sarandi. (inf Angelo Rigon)