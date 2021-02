IPPLAM estuda retomar reuniões de revisão do Plano Diretor

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá avalia a retomada das reuniões do Grupo de Acompanhamento da revisão do Plano Diretor do Município de Maringá no formato híbrido.

A diretora-presidente do Ipplam, Bruna Barroca, solicita a confirmação da permanência dos representantes titulares e suplentes do Grupo de Acompanhamento ou a indicação de novos substitutos . O contato pode ser através do e-mail ipplam_planodiretor@maringa.pr.gov.br

ou pelo fone (44) 3221 1342