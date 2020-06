Irmão de Cida Borghetti e empreiteiro são condenados

A Justiça do Paraná condenou o irmão da ex-governadora Cida Borghetti (Progressistas) e ex-vereador de Curitiba Juliano Borghetti (foto) e o dono da Construtora Valor, Eduardo Lopes de Souza, na Operação Quadro Negro, que investiga desvios de cerca de R$ 20 milhões em obras de construção e reformas de escolas estaduais.

A decisão, desta terça-feira, é do juiz Fernando Bardelli Silva Fischer, da 9ª Vara Criminal de Curitiba.

Juliano Borghetti foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão por tráfico de influência depois que Souza admitiu ter feito pagamentos a Borghetti, em 2015, em troca de um cargo público comissionado, dentro da estrutura da vice-governadoria do Paraná.

Segundo o delator, Juliano Borghetti recebeu R$ 45 mil. A ex-governadora não é investigada nesse processo. Ele poderá cumprir a pena no regime semiaberto e recorrer em liberdade.

“Embora o réu não seja reincidente e foi condenado a uma pena inferior a quatro anos, verifica-se que as circunstâncias judiciais se mostram desfavoráveis. Sendo assim, considerando o número de circunstâncias desfavoráveis e o grau concreto de afetação, fixo o regime semiaberto para cumprimento inicial de pena, por se mostrar mais adequado às finalidades preventivo-especiais da pena”, disse o juiz na decisão.

A pena imposta a Eduardo Lopes de Souza foi definida em 1 ano e 11 meses de prisão, considerando a redução prevista no acordo de delação firmado entre ele e o Ministério Público do Paraná.

Entretanto, no despacho, o juiz ressalta que o acordo de Souza limita a pena máxima do réu em 15 anos de prisão, total que já foi atingido em outras condenações. Desta forma, a Justiça informou que a execução da pena prevista a ele fica suspensa enquanto durar o acordo. (inf Natalia Filippin e Diego Ribeiro, G1 PR e RPC Curitiba)