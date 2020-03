Irmão de Whebher é preso durante operação policial em Maringá

Uma operação policial foi desencadeada na tarde desta quinta-feira (12) por delegados de Maringá e Paiçandu. Alguns mandados de busca e prisão foram cumpridos nos bairros Jardim dos Pássaros e Olímpico.



O delegado Luiz Alves e demais investigadores prenderam Luiz Eduardo Fugi, de 23 anos.

Na residência os policiais localizaram uma caixa contendo munições de calibre 9mm, um carregador de pistola Glock, além de uma espingarda. O material apreendido seria de Whebher de Oliveira Simão, que está foragido por ter espancado sua ex-namorada, Michelle de Brito.

Os investigadores ainda deslocaram em outra residência no Jardim Olímpico. A casa estaria sendo utilizada por Whebher durante os últimos dias. De acordo com informações, o agressor esteve na última segunda-feira no imóvel, segundo a investigação. O delegado de Paiçandu, Mateus Ganzer, também reuniu equipes policiais com o objetivo de localizar Whebher. As buscas foram feitas em alguns imóveis mas sem sucesso. Whebher de Oliveira Simão está com mandado de prisão em aberto por causa do crime contra Michelle de Brito.

Os delegados disseram que não vão dar trégua ao foragido. “Iremos prender esse covarde”, disse o delegado Luiz Alves, da Delegacia da Polícia Civil de Maringá. (inf/foto André Almenara)