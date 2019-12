Jericoacoara: da Lagoa do Paraíso à Pedra Furada, até pôr do sol é um verdadeiro evento

Vila cearense tem ruas de areia, sem postes de luz e preserva clima rústico para o turista. Os passeios, divididos entre lado oeste e leste, incluem redes em lagoas para relaxar e aventura em tirolesa e ‘toboágua rústico’. Jericoacoara: da Lagoa do Paraíso ao Mangue Seco, vila oferece relaxamento e aventura

As ruas são todas de areia e não faltam becos apertados cheios de lojas de artesanato e boas opções de restaurantes. E não há postes de iluminação. À noite, a luz vem das casas, pousadas e estabelecimentos comerciais. Só carros autorizados podem circular e não se espante ao encontrar alguém usando cavalo para se locomover.

Esse é o clima ‘roots’ de Jericoacoara, no extremo oeste do Ceará. Destino em alta, a vila possui vocação turística tão grande que os passeios são divididos por lado: oeste ou leste.

Por causa da areia fofa nas estradas e das dunas, a melhor opção é andar de buggy, quadriciclo ou carro com tração nas quatro rodas. Por Jeri, como a vila é chamada, o Descubra o Brasil encontrou relaxamento e aventura.

A viagem aconteceu depois das manchas de óleo atingirem a região em outubro – a praia da Malhada entrou para a estatística, mas foi limpa. Já as lagoas – foco do turismo na região – não foram afetadas.

Nas lagoas do Paraíso e da Tatajuba, a água é morna e não faltam redes para o turista descansar. No lado oeste, tirolesa e toboágua rústico, terminando direto nas lagoas.

Quem gosta de fotos em cartões postais, pode caminhar pela praia da Malhada até chegar na Pedra Furada. Ou se aventurar nos balanços espalhados pelo Mangue Seco.

Quer conhecer melhor Jeri? Veja no vídeo acima como é passar uns dias na vila e ainda assistir o pôr do sol na duna ao lado da praia central – um verdadeiro evento que pára Jericoacoara.

Na Lagoa do Paraíso, turistas relaxam em rede e aproveitam a água doce

Em acesso gratuito à Lagoa do Paraíso, turistas relaxam em dia de sol

No Buraco Azul, cor da água chama atenção

No Buraco Azul, cor da água chama atenção

Redes também são opção para turista descansar no Buraco Azul

Com a aproximação do pôr do sol, turistas caminham até a duna da praia central

Com a aproximação do pôr do sol, turistas caminham até a duna da praia central

Pôr do sol em Jericoacoara reúne tantos turistas na mesma duna que já virou evento diário na vila

Entardecer na praia central de Jericoacoara

Descida em toboágua é opção de aventura em Jeri

Descida no toboágua termina em lagoa do lado oeste da vila

Turistas se preparam para andar na tirolesa: aventura em Jeri

Lagoa de Tatajuba: opção de descanso no lado oeste

Mangue Seco: parada estratégica para fotos em meio aos galhos retorcidos

Mangue Seco: parada estratégica para fotos em meio aos galhos retorcidos

Mangue Seco: parada estratégica para fotos em meio aos galhos retorcidos

