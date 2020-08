Joaquim de Paula (1946-2020)

O corpo do radialista Joaquim Mário de Paula, 74, será sepultado no final da tarde desta segunda-feira, em Nova Londrina, sua cidade natal. Ele faleceu hoje às 2h30, vitíma de um infarto, na Santa Casa de Paranavaí, onde foi internado sábado à noite com fortes dores no peito e aguardava transferência para Arapongas.

Além de radialista por vários anos em Paranavaí e Nova Londrina, Joaquim era proprietário de um estúdio de gravação (CD Genius) e foi um dos pioneiros da internet regional. Ele deixa mulher, três filhos e quatro netos. As informações são do Pedro Cardoso/Portal da Cidade.