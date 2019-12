Jovem casal morre em acidente na rodovia BR376

O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (16) na rodovia BR-376 no trecho entre a cidade de Maringá e o Distrito de Iguatemi. Um casal que ocupava uma motoneta Biz, com placa de Sarandi, morreu na hora após uma colisão envolvendo uma carreta tanque de Santa Catarina e um automóvel Peugeot, placa de Paiçandu.

De acordo com informações levantadas no local, o piloto perdeu o controle da direção da moto e colidiu contra o Peugeot. Ao caírem na pista, os corpos foram atropelados pela carreta que vinha logo atrás.

O condutor da carreta disse que não conseguiu desviar do casal.

O helicóptero do Samu chegou a pousar na pista para prestar atendimento. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal de Maringá. O rapaz era Leonardo Rosa, 23 anos, e a passageira era Maria Eduarda, de apenas 17 anos, ambos moravam na cidade de Mandaguaçu. Os dois motoristas não sofreram ferimentos. (inf/foto André Almenara)