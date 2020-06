Jovem fica ferido após colidir picape em poste

Tweet no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um jovem de 20 anos sofreu ferimentos moderados após colidir o veículo que conduzia – uma picape Fiat/Fiorino – com placas de Maringá em um poste. O acidente aconteceu na avenida Carlos Borges, entre o Jardim Itália e o Conjunto Borba Gato, na zona sul de Maringá durante a noite desta terça-feira, 23. Com o impacto da batida, o poste se quebrou ao meio.



A ação elétrica veio abaixo e outros postes da tiveram as estruturas danificadas. Por causa do acidente, parte dos bairros cou sem energia por aproximadamente três horas. O acidente mobilizou um grande aparato do Corpo de Bombeiros. Após a colisão, o motorista foi encaminhado para o Hospital Universitário de Maringá, porém, fora de perigo. (inf O Dia Cidade/foto André Almenara)