Jovem Pan contrata Leo Dias

A partir do dia 24 o jornalista Leo Dias passa a fazer parte do time da Jovem Pan à frente de um novo programa sobre as principais notícias do mundo dos famosos. O jornalista estará ao lado de Ligia Mendes, de segunda a sexta, das 11h30 às 12h com veiculação no dial AM e FM e ainda uma segunda versão, logo em seguida, de 30 minutos exclusiva no Panflix, o streaming da Pan.

“Sempre sonhei em trabalhar na Jovem Pan. É o que existe de mais moderno em rádio no Brasil. A ideia é fazer um programa de puro entretenimento, leve, divertido, com a participação de muitos artistas e conexão direta com que as redes sociais estão comentando naquele momento. E eu tenho a liberdade de viajar pelo Brasil: inicialmente em Muro Alto, mas o desejo é unir o Brasil através da rádio Jovem Pan”, comentou o novo apresentador. (inf Maringá News)