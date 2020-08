Jovem Pan é segundo lugar de audiência segundo Ibope

Em São Paulo Band FM, Jovem Pan FM, Alpha FM, 89 FM e Nativa FM são as emissoras que superam essa marca. 17 FMs estão acima de 1 milhão em alcance (30 e 90 dias)

O rádio segue ampliando o seu desempenho de audiência e alcance na Grande São Paulo. Segundo a última atualização realizada pela Kantar Ibope Media, o meio FM ampliou o seu alcance (30 e 90 dias) nos principais filtros gerais da medição, isso na comparação com o trimestre passado. E mais: agora são cinco as FMs com marcas que superam os 2 milhões de ouvintes alcançados cada e 17 estações acima de 1 milhão em 30 e 90 dias.

De 3 no pré-pandemia, para 5 FMs acima de 2 milhões

O momento é positivo, principalmente para as FMs que lideram em alcance no mercado de São Paulo. A Band FM 96.1 (popular), líder nesse quesito e também em audiência e vai melhorando a marca da emissora em relação aos anos anteriores. Ou seja, a estação está cada vez mais perto de registrar 3 milhões em alcance nas medições 30 e 90 dias.

Também é destaque o momento vivido pela Jovem Pan FM 100.9 (jovem/pop-jornalismo), vice-líder geral em alcance na Grande São Paulo. Pela primeira vez em meses, a rádio superou a marca de 2.5 milhões de ouvintes alcançados em 30 e 90 dias. A emissora é seguida pela Alpha FM 101.7 (adulto-contemporâneo), rádio que também está próxima dessa marca e segue crescendo em alcance na capital paulista.

Acima dos 2 milhões em alcance desde a atualização de junho (trimestre março a maio de 2020), a 89 FM (alternativa/rock) segue evoluindo nesse quesito e ampliando a sua marca. São mais de 2.3 milhões em alcance.

E, conforme era esperado pelo mercado, a Nativa FM 95.3 (popular) superou a marca de 2 milhões em alcance 30 e 90 dias (05h-00h/FM+WEB/todos os dias e locais). A emissora vem de forte alta de audiência e também em alcance na Grande São Paulo desde o período pré-pandemia.

Há a possibilidade desse número de FMs acima dos 2 milhões ser ampliado: a Metropolitana FM 98.5 (jovem/hits) vem diminuindo progressivamente essa distância para a marca, conforme a pesquisa é atualizada em São Paulo. E vale lembrar que, antes do período da pandemia do novo coronavírus, Band FM, Jovem Pan FM e Alpha FM eram as únicas estações que superaram essa marca.

Mais avanços e destaques

Também foram ampliados os números em alcance e a quantidade de rádios acima de 1.5 milhões em alcance. Assim como a Metropolitana FM, as estações Gazeta FM 88.1 (popular/hits), Rádio 105 FM 105.1 (popular/esportes), Antena 1 FM 94.7 (adulto-contemporâneo), Rádio Disney FM 91.3 (jovem/hits) e Rádio Mix FM 106.3 (jovem/pop) ampliaram as suas marcas, sendo valores que superam as pesquisas passadas. A Transcontinental FM 104.7 (popular/hits), que tem evoluído em audiência, também ampliou a sua marca.

BandNews FM 96.9 (jornalismo/esportes) e CBN FM 90.5 (jornalismo/esportes) também seguem como destaques importantes em alcance e audiência. As duas FMs evoluíram novamente em relação às medições anteriores e estão com números bem superiores às suas marcas tradicionais no mercado de São Paulo.

Energia 97 FM 97.7 (jovem/pop-esportes), Kiss FM 92.5 (adulto/rock) e NovaBrasil FM 89.7 completam a lista de FMs acima de 1 milhão em alcance 30 dias e máximo (05h-00h/FM+WEB/todos os dias e locais).

Alcance?

O alcance é o número de pessoas diferentes que ouviram uma determinada emissora por pelo menos 1 minuto, em um período de tempo definido. Na determinação do alcance não é levado em conta o tempo que cada indivíduo dedicou a emissora.

O dado é muito utilizado pelo mercado para medir a força de marca e a eficiência dos resultados de ações promocionais e de comunicação, também auxiliando diretamente na defesa comercial do meio rádio.

A partir de pedidos de profissionais de várias regiões brasileiras, o tudoradio.com acompanhará com mais frequência a evolução do alcance do rádio no Brasil, tendo como base o período 05h-00h (FM+WEB/todos os dias e locais), considerando o alcance 30 dias e também o máximo (90 dias).

Como ele expõe o impacto do meio rádio e de uma determinada marca na população, atualmente o alcance é lembrado como algo mais próximo dos valores utilizados por plataformas digitais, como números de visitantes únicos, alcances e engajamentos (que dificilmente consideram médias de audiência).