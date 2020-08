Jovem tem o corpo queimado após explosão de moto em Maringá

Allan Belilia Trazibio, de 19 anos, ficou gravemente ferido após sofrer um grave acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, 7, em Maringá.

O jovem bateu a motociclista que pilotava na traseira de um caminhão baú, no cruzamento das Ruas Ema e Das Pombas, no bairro no Jardim dos Pássaros.

Com impacto da colisão, a moto explodiu. Belilia sofreu múltiplas fraturas e queimaduras em 60% do corpo. O rapaz foi entubado no local e foi encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital Metropolitano de Sarandi. As causas do acidente serão apuradas pela Delegacia de Trânsito. (inf Plantão Maringá)