Juliano Cezar será sepultado em Passos

O corpo do cantor Juliano Cezar, 59, será velado e sepultado em Passos (MG), sua cidade natal.

Ele teve uma parada cardiorrespiratória nesta madrugada, enquanto se apresentava em um show em Uniflor, na microrregião de Maringá.

Consta que não havia ambulância no local do show e que ele foi levado para atendimento hospitalar em viatura da Polícia Militar. O cantor teve um infarto fulminante e quando foi socorrido pelos outros músicos, ainda no palco, já não respirava.

O vídeo gravado durante o show, em que o cantor aparece caindo atrás do sanfoneiro da banda.

Juliano Cezar, que chegou a ser indicado para um Grammy, era benquisto no mundo sertanejo. (inf Angelo Rigon)