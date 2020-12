Justiça decreta a prisão de ex-prefeito de Astorga

Foi decretada hoje a prisão preventiva de Arquimedes Ziroldo, o Bega (PTB), ex-prefeito de Astorga e Pitangueiras, por descumprimento reiterado de cautelares e por cometimento de crime eleitoral. Nesta eleição ele disputou novamente a Prefeitura de Astorga, microrregião de Maringá, ficando em segundo lugar, com 25,06% dos votos, perdendo para Suzie Pucillo (PP), que obteve 38,62%.



A prisão foi decretada pela juíza Paula Andrea Samuel de Oliveira Monteiro, da Vara Criminal de Astorga, atendendo requerimento feito pelo Ministério Público Estadual. Os promotores Murilo Alan Volpe e Lucílio de Held Júnior alegaram que Bega não vinha cumprindo medidas cautelares pessoais não prisionais, como recolhimento domiciliar no período noturno, além de manter contato com servidores públicos do município, “com o objetivo de influir em contratações públicas e beneficiar, por vias transversas, empresas que representa; e praticar, em tese, crime de corrupção eleitoral“.

O ex-prefeito alegou que havia se equivocado, acreditando que a medida do recolhimento domiciliar noturno havia sido revogada e que não há proibição em manter contato com agentes públicos. Alegou ainda que eventual crime de corrupção eleitoral, que nega autoria, não interfere no processo.

O ex-prefeito foi visto pelo menos em três ocasiões fora de sua residência, após as 22h. A juíza considerou que constitui fato novo e contemporâneo fato de Ziroldo ter sido denunciado na Justiça Eleitoral por, entre o final de setembro e o início de outubro, em período eleitoral. Isso demonstra, diz a sentença, “a periculosidade social e o receio de perigo gerado pelo estado de semiliberdade, com o qual foi agraciado nestes autos, mostrando-se, portanto, insuficiente em decorrência de seu comportamento”. (inf Maringá News)