Justiça Trabalhista concede liminar à TCCC e Cidade Verde e proíbe sindicato de impedir a saída de ônibus das garagens

A Justiça do Trabalho de Maringá concedeu hoje liminar à TCCC e Cidade Verde e proibiu o Sinttromar de impedir ou dificultar o acesso às dependências das empresas de transporte coletivo, inclusive garagens e o terminal central, possibilitando o livre trânsito de pessoas e coisas. Será aplicada multa diária de R$ 10 mil caso a decisão não seja acatada pelo Sindicato dos Motoristas Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Empresas de Transporte de Cargas, Passageiros Urbanos, Motoristas, Cobradores de Linhas Intermunicipal, Interestadual e de Turismo e Anexos de Maringá.

A juíza Adelaine Aparecida Pelegrinello frisou em sua decisão que a abstenção “abrange atos de ameaça e mesmo de constrangimento físico aos que pretendam adentrar o ambiente (sejam empregados ou clientes/usuários), permitindo, inclusive, a circulação dos ônibus”. Ressalta que o óbice é apenas de impedimento ao acesso e circulação, e “não de não utilização dos meios de coerção próprios e legítimos do movimento paredista”.

O interdito proibitório foi obtido porque o sindicatou praticou atos que obstruíram a circulação de 100% da frota, “gerando inúmeros prejuízos à parte autora e principalmente à coletividade”. As empresas esclareceram que a paralisação decorreu do pagamento parcial dos salários dos motoristas, em razão das dificuldades financeiras enfrentadas pelas autoras desde o início da pandemia da covid-19, bem como que as autoras, em desesperado esforço, obtiveram recursos de outras empresas do grupo para quitar o restante dos salários. Todavia, mesmo diante do pagamento integral dos salários, a entidade sindical ré decidiu prosseguir com a paralisação, a fim de pressionar as empresas autoras a conceder vantagens econômicas que já estão sendo discutidas em dissídios coletivos perante o TRT9. A decisão atinge planejamento do Sinttromar de obstruir a saída regular dos ônibus das garagens, a partir das 4h da madrugada.