Ladrões que invadiram prédio comercial para furtar são presos

Três homens suspeitos de terem praticado dezenas de arrombamentos em salas comerciais do Edifício Herman Lundgren estão presos em Maringá. Os criminosos foram detidos em posse de novas ferramentas.

De acordo com o delegado de polícia, o trio estava arquitetando um novo arrombamento em outro prédio da cidade.

Os três suspeitos que têm idades entre 20 e 27 anos, possuem várias passagens pela polícia. Um deles é da cidade de Maringá, os outros dois de Curitiba. Eles foram surpreendidos em um hotel no centro de Maringá. Todos os 14 andares foram danificados pelos ladrões. Vários aparelhos eletrônicos foram furtados de diversas salas comerciais.

Na manhã desta segunda-feira (27), os três bandidos passaram pela audiência de custódia. O juiz Claudio Camargo dos Santos estipulou uma fiança no valor de R$ 100 mil Reais para cada um. Nenhum dos presos pagou o valor.

A polícia agora continua a investigação para apurar outros crimes praticados pelos mesmos detidos. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados devido à lei do Abuso de Autoridade. (inf/foto André Almenara)