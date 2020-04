Lanchonete é flagrada com clientes e multada em R$ 2 mil

Uma lanchonete no Conjunto Branca Vieira foi embargada e multada em R$ 2 mil na noite de ontem, 31. No 12º dia de operação integrada da prefeitura e forças de segurança para cumprimento do decreto municipal 445/2020 em prevenção ao coronavirus estabelecimento foi flagrado com várias pessoas consumindo no local. Mesmo após horário de toque de recolher. Lanchonete do Gari foi embargada, recebendo multa. Situação foi denunciada por moradores no telefone 156. Operação foi reforçada hoje com publicação do novo decreto. Equipes ainda estão nas ruas e dados serão divulgados amanhã.

Caso da lanchonete foi uma das 491 denúncias recebidas ontem pela Ouvidoria da prefeitura. Que renderam 239 vistorias entre a manhã e noite, gerando seis autuações. Até ontem foram total de 9.838 denúncias desde o dia 20 de março, rendendo 2.024 vistorias das equipes de fiscalização. Sendo 150 notificações e 66 autuações para estabelecimentos como mercados, bares, lojas de conveniências, lanchonetes, entre outros. Supermercado no centro da cidade também foi multado ontem pelo Procon em R$ 497 mil.

As operações mobilizam mais de 150 pessoas entre secretarias da Fazenda, da Saúde, de Mobilidade Urbana, do Meio Ambiente, de Comunicação, com apoio da Guarda Municipal e polícias Civil, Militar, Meio Ambiente e Rodoviária. Ainda contam com cobertura da imprensa local, muitas vezes ao vivo.

DADOS

• 9.838 denúncias

• 2.024 vistorias

• 150 notificações

• 66 autuações

* desde o dia 20 de março