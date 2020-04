Liberação gradual de atividades leva em consideração estudo de risco

Em novo decreto, publicado na manhã desta quarta, 22, a Prefeitura de Maringá libera o funcionamento de novas atividades dentro de estratégia previamente definida da retomada gradual da economia. Salões de beleza e barbearias podem funcionar a partir desta quarta, 22, feiras livres no sábado, 25, e hotéis na segunda, 27.

Reuniões frequentes com representantes de segmentos do comércio, indústria e serviços, sempre mediadas por especialistas da área de saúde que acompanham a evolução do vírus e sua dispersão com estudos e gráficos, avançam definem melhor momento para funcionamento das atividades econômicas

“A retomada de uma atividade, suspensa como medida de enfrentamento ao coronavírus, é sempre precedida de avaliações técnicas rigorosas, que consideram os níveis de risco e eventual impacto na disseminação do vírus. Nada é feito no ′achismo′ e sem considerar a prevenção”, afirma o prefeito Ulisses Maia.

Importante destacar que certas atividades, pelas suas características, têm um nível de risco maior que outra em função da proximidade e contato físico, exigindo, portanto, rigor ainda maior nos protocolos de prevenção. Bom exemplo disso é o segmento de cabeleireiros, cuja natureza do negócio é a relação estreita entre cliente e profissional.

O secretário de Saúde, Jair Biatto, explica que, se muitas em outras atividades é importante a aplicação de protocolos rígidos de prevenção, naquelas em que há proximidade e contato fisco é essencial que se cumpra um conjunto de regras muito mais rigorosas. “Na verdade, excesso na higienização é necessário para todos”, acrescenta.