Lingerie para o réveillon 2019, qual cor devo usar?

Tweet no Twitter

Compartilhar no Facebook

Superstições quanto a influência das cores em diferentes aspectos da vida cotidiana são constantemente reavivadas, em especial época de fim de ano. De acordo com as crenças populares, cada tonalidade representa um desejo: amor, dinheiro, prosperidade, esperança.

Segundo a estilista da Vipagi Lingerie Alessandra Chaves, apesar de ser uma crença é bom não arriscar e escolher a peça e a cor certa para entrar em 2020 com e o pé direito. “O espírito é de renovação, por isso vale investir na peça que além de poder atrair os desejos, pode ser usada para deixar a composição de ano novo mais estilosa, já que lingerie à mostra é uma tendência forte nas últimas temporadas”, aponta.

Branco

Quem viveu um 2019 turbulento como certeza irá querer as vibrações de paz que simbolizam a cor branca. “A tonalidade é ideal para quem espera um ano de foco, calma e sem conflitos. Além disso a cor pode remeter a uma ‘página em branco’, ou seja um forma de recomeçar”, aponta a estilista.

Vermelho

Para aquelas que buscam um ano mais ousado, onde o desejo predomine, a lingerie vermelha é a cor mais adequada. “O vermelho remete a luxúria, e traz consigo um ano repleto de intensidade na vida amorosa. É para quem não tem tempo a perder”, argumenta.

Verde

Segundo Alessandra a cor verde é para aquelas que não desistem, pois simboliza a esperança. “Para quem busca ganhos imprevisíveis e resultados surpreendentes, o verde também pode ser usado já que também remete a sorte”, diz.

Rosa

Se sua meta é encontrar um amor ou fortalecer ainda mais a relação, o rosa se faz a melhor escolha já que representam o amor. “Mas a cor não precisa simbolizar apenas o amor romântico, ela também pode representar o desejo de amor fraternal seja com família ou amigos”.

Amarelo

Aumentar seus lucros, um aumento de salário e até mesmo organizar a vida financeira? Se essas são suas metas, o amarelo é quem pode trazer fortuna e sucesso para a sua vida em 2020. “Adicione brilho ou escolha uma com detalhes em dourado para resultados ainda melhores nesse quesito”, diz Alessandra.

Outras simbologias de cores

Roxo: Espiritualidade e respeito.

Laranja: Coragem, alegria e criatividade

Azul: Equilíbrio, prosperidade e sucesso.

Preto: Assertividade e purificação