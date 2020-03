Loja de conveniência e tabacaria são fechadas e culto, suspenso

A Fiscalização Integrada, que busca cumprir o decreto de estado de emergência em Maringá, flagrou a loja de conveniência do Posto Tóquio vendendo bebidas alcoólicas para clientes. O Posto Tóquio fica na avenida Morangueira. A loja foi fechada e o estabelecimento orientado a somente a comercializar combustível no pátio.Antes, a operação já havia fechado o Burger King, na região central da cidade, onde um funcionários estava vendendo lanches dentro da loja.

Uma outra equipe, segundo a prefeitura, fechou uma igreja evangélica que realizava culto na Vila Morangueira.

No Jardim Oásis, a Fiscalização Integra fechou uma tbacaria fechada. O ramo não é considerado serviço essencial nem delivery de alimentos.

A operação continuará após as 22h, apurando denúncias que chegam pelo 156. À noite surgiram denúncias contra duas grandes empresas locais, uma delas com dezenas de funcionários trabalhando em linha de produção, no Contorno Sul. (inf Maringá News/foto Andye Iore/PMM)