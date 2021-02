Londrina, Cambé, Rolândia e Ibiporã adotam lei seca

Em reunião realizada na prefeitura de Londrina ontem, os prefeitos de Londrina, Cambé, Rolândia e Ibiporã acordaram um decreto que fechará bares e irá impor lei seca nos quatro municípios de 12 a 18 de fevereiro, dias que compõe o feriado de carnaval.

Além disso, estão terminantemente proibidas as reuniões com mais de dez pessoas, mesmo que sejam da mesma família. A decisão foi tomada após Londrina atingir 100% de ocupação nos leitos de enfermaria SUS Covid. Em entrevista coletiva à imprensa, Marcelo Belinati (foto) admitiu que “vivemos um momento muito delicado em relação à covid-19 e por isso estamos tomando essas medidas”. (Via Paiquerê)