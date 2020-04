Lotéricas reabrem hoje

Tweet no Twitter

As lotéricas de Maringá poderão abrir a partir de hoje, respeitando medidas de prevenção ao coronavírus. A medida é para agilizar o pagamento do auxílio emergencial do governo federal. O decreto nº 544/2020 da Prefeitura de Maringá decide que o funcionamento ocorra de segunda a sábado, das 8h às 18h.

De hoje a quinta-feira o atendimento ocorrerá de acordo com o mês de aniversário. O calendário é esse:

13/4 – nascidos em janeiro, fevereiro e março

14/4 – abril, maio e junho

15/4 – julho, agosto e setembro

16/4 – outubro, novembro e dezembro

17/4 em diante: funcionamento normal (PMM)

(foto Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas)