Mãe e filha morrem em acidente entre carro e caminhão na PR-445

Uma colisão frontal entre um Fiat Cronos, com placa de Tamarana, e um caminhão deixou mãe e filha mortas na rodovia PR-445, por volta das 15h30 desta segunda-feira (16), perto do trevo do distrito de Lerroville, em Londrina. Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), trata-se de uma mulher de 30 anos e uma menina de 2. O motorista do outro veículo, com placas de Rolândia, também de 30 anos, não teve ferimentos.



Segundo relato do motorista do caminhão à PRE, chovia muito no momento do acidente, ocorrido no km 27 da rodovia, quando a mulher fez a curva e teria perdido o controle do carro, invadindo a pista contrária. O homem ainda tentou desviar para a direita em meio a uma plantação, mas não conseguiu desviar do veículo, que colidiu frontalmente com ele.

A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros e foi informada que as equipes foram acionadas somente para desencarcerar os corpos. As vítimas já estavam mortas quando o Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) foi acionado na rodovia, segundo os bombeiros. Socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também estiveram no local.

Os corpos foram levados ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina. Elas foram identificadas como Marcella Magalhães Chapadeiro Diana e Eleonora Chapadeiro Diana, 2 anos. (inf Bonde News)