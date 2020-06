Magic Paula fala no Revista do Esporte sobre retomada do basquete feminino

Nesta quarta-feira (24/6), um dia após a celebração do dia do atleta olímpico, o Revista do Esporte conversa com a ex-jogadora de basquete Magic Paula. Considerada por muitos uma das melhores jogadoras que o esporte já produziu, a ex-armadora da seleção brasileira foi medalhista em diversas ocasiões ao longo da carreira, com destaque para as medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Havana, em 1991, e no Campeonato Mundial da Austrália, em 1994. Conquistou, ainda, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996.

Dentre outros assuntos, Paula comenta a reunião da Liga de Basquete Feminino (LBF), que será realizada na véspera do programa, e discutirá a retomada do campeonato de basquete feminino no Brasil, após meses de paralisação pela pandemia. Os retornos dos campeonatos estaduais de futebol também serão analisados pelos comentaristas Roberto Rivellino, Celso Unzelte e Vitor Birner, bem como as partidas das principais ligas da Europa. Com apresentação de Vladir Lemos, o programa vai ao ar ao vivo, a partir das 20h45, na TV Cultura.