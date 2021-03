Maior torneio de robótica do Brasil está com inscrições abertas

As inscrições para o Torneio de Robótica FIRST Lego League Challenge, organizado pelo Sesi, estão abertas. Equipes formadas por até 10 competidores entre 9 e 16 anos e direcionadas por dois treinadores adultos, podem se inscrever no canal do Torneio de Robótica para competir nas etapas regionais até o dia 12 de março. No Paraná, a seletiva estadual acontece nos dias 5 e 6 de maio, e o período de inscrições foi prorrogado para 19 de março.

“O torneio de robótica é um programa internacional concebido a partir de pesquisas sobre educação. O objetivo é despertar o interesse e promover o ensino de ciência, tecnologia, engenharia, matemática e artes para alunos de 9 a 16 anos. Objetiva também desenvolver habilidades comportamentais, como o trabalho em equipe, colaboração, resolução de problemas e fomentar o trabalho colaborativo. Esse programa propõe aos alunos a tarefa de inventar soluções para problemas reais e permite que os jovens vivenciem um processo criativo que eles estão na liderança”, explica Jacielle Feltrin Ribeiro, Gerente de Educação e Negócios do Sistema Fiep.

Nesta temporada, o tema é RePLAY. O intuito é incentivar a prática de atividades físicas para garantir uma qualidade de vida melhor, evitar o sedentarismo e promover a saúde. Deste modo, os participantes devem pensar em formas inovadoras de motivar e tornar as pessoas mais ativas. “A cada ano há uma temática diferente, para que os alunos desenvolvam soluções aplicáveis e desenvolvam suas habilidades envolvendo, também, robótica e programação”, conta Jacielle.

Além do projeto de inovação, no Desafio do Robô as equipes colocam seus robôs para realizar 14 missões específicas, tais como: capturar, transportar, ativar ou entregar objetos em um tapete oficial da competição. Também são avaliados o design do robô e os core values. Esta última categoria visa manter a competição amigável, com ganho mútuo. Deste modo, o trabalho em equipe, com inclusão, diversão e inovação são considerados.

Devido à pandemia da Covid-19, a competição será realizada remotamente, e seu principal ambiente de avaliação será pela FIRST REH (Remote Event Hub), uma plataforma oficial da FIRST desenvolvida especialmente para os torneios online. As etapas regionais estão previstas para começar em 8 de abril. As equipes classificadas garantem vaga para o Festival Sesi de Robótica, que está previsto para o final de maio.

Os competidores podem representar uma escola pública ou particular, clube, organização ou simplesmente formar um time com um grupo de amigos, mais conhecido como equipes de garagem.

Mais informações:

http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/canais/torneio-de-robotica/first-lego-league-brasil/