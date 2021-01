A Secretaria de Saúde de Maringá registrou 170 casos de coronavírus no boletim deste domingo, 3 . Os dados se referem ao acumulado dos dias 1º, 2 e 3 de janeiro.

O município confirmou 3 óbitos por complicação do contágio. As vítimas são: Homem, 65 anos, com comorbidade, faleceu no dia 23/12/2020. Mulher, 82 anos, com comorbidade, veio a óbito no dia 01/01/2021. Homem, 71 anos, com comorbidade, faleceu no dia 31/12/2020.