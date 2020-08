Maria Isabel vai requerer vaga na Câmara de Maringá

A professora Maria Isabel Nogueira (PTB) vai mesmo requerer a cadeira que era ocupada pelo vereador Chico Caiana, que presidia o partido em Maringá e faleceu nesta semana.

A informação foi confirmada ao site Maringá News no mesmo dia em que a Câmara de Maringá anunciou que convocou para a vaga o ex-vereador Luiz Carlos Pereira, que é filiado ao PP, marcando a posse para a sessão da próxima terça-feira. A legislação diz que o mandato pertence ao partido.

Maria Isabel Nogueira é a quinta suplente do PTB, mas permanece na sigla, onde ingressou em dezembro de 2015. Entendem os especialistas que somente ela pode requerer a vaga, já que os demais suplentes mudaram de partido de 2016 para cá. Além de Pereira, que foi para o PP em abril, o Soldado Da Silva e o Pastor Sandro, segundo e terceiro suplentes, filiaram-se ao PSL; a quarta suplente, a ex-vereadora Márcia Socreppa, faleceu em 2017.

Além do apoio jurídico para requerer a vaga que lhe seria devida, legalmente, Maria Isabel tem apoio político, inclusive de pessoas ligadas à Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, da qual faz parte. O caso deverá ser resolvido pela Justiça Eleitoral – que ontem informou à Câmara de Maringá que Pereira foi diplomado como suplente do PTB -, mas eventualmente pode ser tratado até pela justiça comum.

Maria Isabel pode se tornar a segunda mulher a ocupar cadeira na Câmara de Maringá nesta legislatura; a outra foi a professora Vilma Garcia (PT), que assumiu enquanto o titular, Mário Verri, foi candidato a deputado estadual, em 2018. A quinta suplente que pode se tornar vereadora pelo menos até o final do ano recebeu 915 votos e era coordenadora das academias da terceira idade, na Secretaria de Esporte e Lazer, durante a gestão Carlos Roberto Pupin.