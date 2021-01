Maringá ganhará novo Centro Cultural

A Prefeitura de Maringá resgatou o projeto “Ágora”, arquitetado por Oscar Niemeyer na década de 80, para construir o novo Centro Cultural de Maringá, ao lado do Terminal Urbano. O espaço terá 7 mil m².

O Centro Cultural de Maringá será a 2ª obra arquitetônica de Niemeyer no Paraná. A única até então é o Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba. O espaço será um centro de referência da arquitetura e arte.

Os detalhes para elaboração do projeto e execução da obra foram debatidos nesta terça, 5, numa reunião com o prefeito Ulisses Maia, o deputado federal Ricardo Barros, a ex-governadora Cida Borghetti, o presidente da Câmara, Mário Hossokawa, o chefe de gabinete, Domingos Trevisan, a diretora-presidente do IPPLAM, Bruna Barroca e secretariado.