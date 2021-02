Maringá recebe novo empreendimento do Programa Casa Verde e Amarela

Integrante do Grupo A.Yoshii, a construtora Yticon está expandindo as atividades para a cidade de Maringá a partir deste ano. A empresa chega com o lançamento do seu primeiro projeto imobiliário – na Cidade Canção – o 30º da construtora, que já possui empreendimentos em Londrina, Cambé, no Paraná, e Presidente Prudente, interior de São Paulo. Enquadrado no Programa Casa Verde e Amarela, o Solar das Laranjeiras terá 320 unidades distribuídas em cinco torres, de oito pavimentos.

De acordo com o Superintendente de Expansão da Yticon, Cléber Casado, a chegada em Maringá faz parte do plano de expansão da Yticon, que vai investir mais de R$ 300 milhões na cidade e gerar cerca de 1.000 novos empregos ao longo dos próximos dois anos. “Após excelentes resultados alcançados em outras cidades, estamos chegando à Maringá motivados com este empreendimento diferenciado. Ainda este ano, teremos mais um lançamento na cidade”, adianta.

Primeiro Empreendimento

O Solar das Laranjeiras será construído no bairro Jardim Tropical, região com excelente localização, próxima ao Hospital Universitário e da Avenida Mandacaru. Há duas opções de plantas e cada unidade contará com dois dormitórios, com 45m² de área privativa e 78m² de área total.

O apartamento decorado pode ser visitado no Plantão de Vendas em Maringá, localizado na Avenida Mandacaru, 1947. A entrega do empreendimento está prevista para julho de 2023.

Sobre a Yticon

A Yticon, pertencente ao Grupo A.Yoshii, é uma construtora e incorporadora que atua há mais de dez anos nas cidades de Londrina, Maringá e Cambé, no Paraná; e em Presidente Prudente, em São Paulo. A construtora desenvolve empreendimentos econômicos, localizados em regiões de potencial valorização, especialmente para quem quer conquistar o primeiro imóvel. A Yticon já construiu mais de 5 mil unidades, todas entregues rigorosamente no prazo, somando mais de 500 mil m² de área construída. Mais informações: www.yticon.com.br.

Sobre o Grupo A.Yoshii

Fundado em 1965, o Grupo A.Yoshii já construiu mais de 2 milhões de m² do Sul ao Nordeste do Brasil, entre obras industriais, edifícios corporativos e residenciais, escolas, universidades, teatros e centros esportivos. É composto pela A.Yoshii Engenharia, com sólida atuação em construções de edifícios residenciais e comerciais de alto padrão em Londrina, Maringá, Curitiba e Campinas; pela Yticon Construção e Incorporação, que realiza empreendimentos econômicos, localizados em regiões de potencial valorização em municípios do Paraná e interior de São Paulo; pelo Instituto A.Yoshii, voltado para a inserção social e a democratização cultural; e atua em Obras Corporativas, atendendo a grandes corporações em suas plantas industriais, nos mais variados segmentos da economia, como papel e celulose, alimentício, químico, agronegócio, energia, assim como usinas sucroalcooleiras, centros logísticos, plantas automobilísticas, entre outros. Mais informações: www.ayoshii.com.br.