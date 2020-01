Maringá sedia campeonato internacional de Handebol

Será realizado em Maringá entre 20 e 26 de janeiro o Campeonato Sul-Centro Americano de Handebol Masculino. Competição feita pela primeira vez no Brasil e reunindo seis países será nos ginásios Chico Netto, do Parque do Japão e no Cerhand. “É o reconhecimento de Maringá pela boa estrutura esportiva e de ser um celeiro de aletas. E também fortalece a modalidade que já é tradicional aqui na cidade“, comenta o secretário da Secretaria de Esportes e Lazer (SESP), Valmir Fassina.

Organização do evento será entre SESP e Associação Maringaense de Handebol. A Seleção Brasileira que disputará a competição se apresentou ontem, 7, ao técnico espanhol Daniel Gordo, em Taubaté (SP). Treinos serão até dia 19 e em seguida time embarca para Maringá. “A expectativa de se jogar um Pré-Olímpico é grande. Mas nosso objetivo é chegar na final e ser campeão desse Sul-Centro Americano“, considera o auxiliar técnico da Seleção Brasileira, Marcus Oliveira “Tatá”.

A cidade foi escolhida pela tradição na modalidade e qualidade da gestão esportiva. O maringaense Henrique Teixeira, está na seleção brasileira. Ele joga como central e é filho de Teixeira, um dos principais jogadores de Handebol de Maringá que já jogou na Seleção Brasileira.

Disputam o Campeonato Sul-Centro Americano de Handebol Masculino as seleções de Brasil, Chile, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Sistema é de todos jogarem contra todos. Competição vale classificação para o Mundial de 2021, no Egito, aos três primeiros colocados. Também é oportunidade do público ver atletas que estarão nas Olimpíadas de Tóquio, entre julho e agosto. Campeonato será transmitido pela TVNSPORTS dando visibilidade para Maringá.

Confira jogos da Seleção Brasileira:

• dia 21, às 19h30 – Brasil x Peru

• dia 22, às 19h – Brasil x Paraguai

• dia 23, às 19h – Brasil x Chile

• dia 24, às 19h – Brasil x Uruguai

• dia 25, às 19h – Brasil X Argentina

* locais ainda não estão definidos