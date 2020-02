Maringá sedia conferência anual da Nobile Hotéis

A Nobile Hotéis realizará, de segunda a sexta-feiras da próxima semana, em Maringá, a conferência anual do grupo, que reunirá gestores do Brasil e América Latina. No ano passado o evento aconteceu em Ribeirão Preto (SP).

A abertura da conferência, às 19h, terá a presença do fundador e presidente do Grupo Nobile, Roberto Bertino (foto), juntamente com Ricardo Pompeu, vice-presidente de Marketing & Vendas, e Emiria Bertino, diretora de Qualidade e Processos.

Na ocasião serão apresentados os projetos do Grupo Nobile para 2020, que no ano passado chegou à terceira posição no ranking de administradoras hoteleiras do Brasil..

O evento reunirá convidados no Nobile Suítes Maringá, além de aproximadamente 250 diretores e gerentes do grupo.