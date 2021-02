Maringá segue medidas anunciadas pelo Governo do Paraná

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, anunciou no final da manhã de hoje (26) novas medidas restritivas como prevenção ao coronavírus para todo o Paraná, publicadas no decreto 6983. O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, confirmou que a cidade seguirá integralmente as medidas do Governo Estadual.

Confira medidas restritivas anunciadas no Decreto Estadual

Medidas valem a partir da 0h de amanhã (27) até o dia 8 de março de 2021. São elas:

• suspensão do funcionamento e das atividades não essenciais;

• proibição de circulação em espaços e vias públicas entre 20h e 5h;

• proibição de comercialização e consumo de bebidas alcoolicas em espaço de uso público ou coletivo entre 20h e 5h;

• suspensão das aulas presenciais em escolas estaduais, públicas e privadas. Inclusive nas entidades conveniadas com o Estado do Paraná, cursos técnicos, e em universidades públicas e privadas;

• adequação do expediente dos trabalhadores aos horários de proibição provisória de circulação definidos nesse decreto;

• atividades religiosa somente com atendimento individual ou culto online;

• regime de trabalho para órgãos do Estado;

• permitidos delivery, drive thru e take away;

• priorização da substituição do regime de trabalho presencial para o teletrabalho, quando possível;

• suspensão das cirurgias eletivas por 30 dias para unidades públicas e privadas. O objetivo é assegurar estoque de medicamentos anestésico e reduzir demanda por leitos hospitalares;

• intensificação da fiscalização para cumprimento das medidas.

Confira algumas situações específicas definidas pela Prefeitura para Maringá:

– a Prefeitura suspenderá atendimento ao público nos prédios municipais. Serão mantidos somente os atendimentos essenciais;

– cada secretaria organizará o sistema de trabalho remoto de acordo com as atribuições dos servidores. O horário de trabalho será entre 8h e 17h;

– as atividades essenciais do município são das secretarias de Saúde, de Limpeza Urbana (Selurb), de Infraestrutura (Seinfra), de Mobilidade Urbana (Semob), Segurança Pública e setores das demais secretarias que prestam atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade;

– as bibliotecas, os parques e os outros espaços do município que não prestam serviços essenciais serão fechados;

• empresas de delivery poderão atender 24 horas;

A Prefeitura de Maringá manterá as vistorias do Grupo de Gestão Integrada (GGI) com trabalho rigoroso para fazer cumprir o decreto em prevenção ao coronavirus. Haverá autuação para pessoas flagradas sem máscara de proteção, descumprindo horário do toque de recolher ou em aglomeração. Além das empresas e estabelecimentos flagrados em irregularidades.