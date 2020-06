Maringá vai investir mais R$ 10 milhões na recuperação de ruas e avenidas

O prefeito Ulisses Maia se reuniu com o governador Carlos Massa Ratinho Junior na tarde desta quarta, 24, em Curitiba, para oficializar o início de obras de recape em Maringá. O investimento do governo estadual é de R$ 10 milhões. Maringá segue com investimentos em infraestrutura. A recuperação de ruas e avenidas integra um conjunto de intervenções que valorizam a mobilidade urbana, a segurança e o lazer, como destacou o governador. O secretário de Obras Públicas do município, Albari Medeiros, e o deputado estadual, Soldado Adriano, participaram da solenidade

“São investimentos que vão melhorar o dia a dia dos moradores”, disse Ratinho Junior, lembrando que os indicadores da cidade reafirmam sua condição de município exemplar em desenvolvimento. “Maringá é a nossa inspiração porque é muito planejada, estruturada e com muita qualidade de vida”, acrescentou. O secretário de Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega, lembrou o investimento contempla calçamento e sinalização viária.

Ulisses Maia reiterou que os investimentos em infraestrutura seguem conceito de não apenas proporcionar segurança e reforçar a qualidade de vida, mas essencialmente devolver a cidade para o cidadão. A reforma de praças é bom exemplo desse compromisso. “Mais do que valorizar as virtudes de uma cidade, cujas belezas e indicadores sociais são referências no país, neste momento esses recursos são importantes também para a economia”, disse o prefeito.

“Nossa atenção está focada no enfrentamento da pandemia, com todos os esforços concentrados na prevenção ao coronavírus, mas a cidade não pode parar”, disse o prefeito, que foi a Curitiba acompanhado do secretário de Obras Públicas do município, Albari Medeiros. Prefeito e secretário também estiveram no Sesc, que participaram da assinatura do contrato para construção da nova sede do Sesc em Maringá, com a presença do vice-governador, Darci Piana.