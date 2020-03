Maringá Vôlei revela dívida de quase R$ 1 milhão

O Maringá Vôlei, terrivelmente prejudicado na temporada 2020 da Superliga masculina pelo patrocinador master, a Denk Academy, que não repassa o valor acertado com o time há quatro meses. Sem dinheiro, a equipe perdeu vários atletas, que, mesmo literalmente ´quebrados´ financeiramente, se empenharam em quadra e conseguiram na penúltima apresentação na competição a permanência na elite da próxima Superliga. A empresa patrocinadora promete providenciar o pagamento, mas por enquanto o time ainda não recebeu. E a dívida do Maringá Vôlei, com elenco e fornecedores, se aproxima de R$ 1 milhão, segundo a assessoria de imprensa da equipe.

O Maringá Vôlei realiza no próximo sábado (14), às 21h, a última apresentação no campeonato, contra a APAN Blumenau, no Ginásio Sebastião Cruz, em Blumenau-SC, e logo em seguida os atletas estarão liberados. (inf Orlando Gonzales/ foto Fernando Teramatsu/Resenha Comunicação)