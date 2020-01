Maringaense é recebida pelo príncipe Harry

A maringaense Margrith Weiss, do rugby de Maringá, esteve ontem no Palácio de Buckingham e tirou foto com o príncipe Harry.

Weiss é a única brasileira representando a Confederação Brasileira de Rugby League no sorteio da Copa do Mundo da modalidade, ocorrido na quinta-feira, em Londres, Inglaterra. O príncipe Harry participou do evento, realizado no palácio, com representantes de 21 países.

O Palácio de Buckingham é a residência oficial e principal local de trabalho do monarca do Reino Unido em Londres. Localizado na Cidade de Westminster, o palácio é frequentemente o centro de ocasiões de estado e hospitalidade real.

Na foto, a maringaense é a quinta à esquerda do príncipe Harry. A informação é do portal Rádio Maringá.

O duque de Sussex esteve presente nos sorteios da Copa do Mundo de Rugby, que acontecerá em 2021, e também conversou rapidamente com a imprensa. Ele e a mulher, Meghan Markle, estão entre os assuntos mais comentados dos últimos dias, desde que anunciaram que se afastariam de seus papéis de “membros seniores” da realeza.