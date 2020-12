Maringaense garante hino brasileiro nos autódromos

A repórter Mariana Becker, do SporTV, ao comentar a terceira vitória de Felipe Drugovich na Fórmula 2 disse que é graças ao maringaense que se ouve o hino brasileiro nos autódromos, como aconteceu na Áustria, Barcelona, e ontem no Barein. Fala-se muito dele na F1.

“Melhor vitória da minha vida! Obrigado a todos pela torcida gigante!”, comentou o píloto, ao vencer a primeira prova da rodada dupla de Sakhir. O piloto da MP Motorsports tomou a liderança do pole position Callum Ilott na largada e recuperou a ponta depois da troca obrigatória de pneus.

O alemão Mick Schumacher terminou na quarta posição após largar em décimo e manteve a liderança do campeonato, faltando três corridas para o fim da temporada. Drugovich (foto) subiu para o nono lugar na classificação geral. (inf Maringá News)