Maringaense morre após acidente na PR317

Uma mulher de 65 anos, que residia no Conjunto Habitacional João Paulino, zona norte de Maringá, morreu na tarde deste domingo, 14, em um trágico acidente de trânsito registrado na PR-317, entre as cidades de Santa Fé e Iguaraçu. A vitima fatal ocupava um veículo modelo GM Astra, placa de Maringá, que era conduzido pelo seu esposo de 68 anos.



O carro ocupado pelo casal foi atingido frontalmente, por um VW Jeta da cidade de Estrela do Norte, interior Paulista. Após o impacto entre os automóveis, o Jeta ficou desgovernado e caiu em uma ribanceira.

Víctor José Dias Feitosa, de 23 anos, motorista do veículo, sofreu ferimentos leves.

Já o condutor do Astra, Ismael Ferreira de Araújo, sofreu ferimentos moderados. Ele foi socorrido pelo helicóptero do Samu (Aeromédico) e encaminhado para um dos hospitais de Maringá.

Luzia da Silva Araújo, que viajava na companhia do esposo,morreu na hora. O acidente mobilizou um grande aparato de socorristas do Samu e Corpo de Bombeiros.

Patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual, estiveram no local realizando todos os levantamentos possíveis, para descobrir as circunstâncias do ocorrido. Mas a princípio o motorista do Jeta realizava uma ultrapassagem, quando atingiu o Astra. O corpo da mulher que morreu foi encaminhado ao IML de Maringá.

Na noite de domingo foi liberado para o velório e na sequência o sepultamento que irá acontecer na tarde desta segunda-feira, 15, no cemitério parque de Maringá. (inf Corujão Notícias)