Mariucci é definido pré-candidato pelo PT

Reunião realizada esta semana em Maringá pelo diretório do Partido dos Trabalhadores confirmou o vereador Carlos Mariucci como pré-candidato a prefeito pela sigla.

O pré-candidato do sonhos do PT era o padre Leomar Montagna, o Padre Leo, que acabou desistindo recentemente. Aventou-se também a hipótese do deputado federal Enio Verri ser o candidato, mas ele foi alçado a lider do partido na Câmara Federal. (inf Maringá News)