Mecânicos de Marialva morrem em acidente na rodovia

A BR-376 no município de Marialva, mais uma vez foi palco de um grave acidente de trânsito. Desta vez, dois mecânicos morreram. O trágico acidente foi registrado na noite

desta quinta-feira, 13, no KM 187, nas imediações do Posto e Restaurante Amigão. As vítimas ocupavam uma motocicleta Honda CB Hornet 600 cilindradas com placa de

Marialva. A moto atingiu a lateral de uma carreta da cidade de Jardim Alegre. A moto seguia pela rodovia sentido à Marialva, a carreta trafegava em sentido oposto. A colisão

ocorreu no momento em que o motorista da carreta, um homem de 56 anos, realizava uma conversação à esquerda para ter acesso a via marginal, porém do outro lado da rodovia. Ao

cruzar a pista de rolamento ocorreu a colisão.



O Piloto e o garupa morreram na hora. Equipes do Siate/Samu e socorristas da concessionária pedagiadora estiveram no local. Uma das vítimas chegou a ser atingida por um dos rodados da carreta. O capacete que usava ficou destruído. Familiares (mãe e tio)

de um dos rapazes, compareceram no local e identificaram o corpo. Trata-se de Felipe Aparecido Ribeiro de Souza, de 23 anos, ele pilotava a moto na hora do acidente. O

jovem motociclista era mecânico de caminhão. O tio nos relatou que o sobrinho trabalhava com ele em Maringá. Na hora do acidente ele retornava para a sua residência no Jardim

Planalto em Marialva.

O rapaz que ocupava a garupa da Hornet, seria um companheiro de trabalho do motociclista. As autoridades competentes não identificaram ele de forma oficial. Mas a princípio o primeiro nome seria Willian. O motorista da carreta disse que saiu de Ponta Grossa transportando uma carga de grãos e estava a poucos metros do seu destino. Por conta do acidente houve interdição da pista no sentido Sarandi/Marialva. O fluxo de veículos foi desviado para uma via lateral. A PRF confeccionou o boletim de ocorrência e na sequência tudo será apurado através de um inquérito policial. (inf Corujão Notícias/foto André Almenara)