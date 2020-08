Médico de Ivaiporã morreu aos 32 anos em Maringá

O Conselho Regional de Medicina do Paraná registou pesar pela morte do médico Lucas Pires Augusto, 32, ocorrida sábado em Maringá, onde estava hospitalizado, com covid-19. Formado pela Universidade Estadual do Paraná, era especialista em neurocirurgia e atuava em Ivaiporã.

Especialista em neurocirurgia pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP), ele participou da cirurgia de separação das gêmeas siamesas Maria Ysabelle e Maria Ysadora, em 2018. “Estou indo nesse momento pra UTI, devido a um agravamento do quadro de Covid-19 (…) Peguei essa doença fazendo o q amo, cuidando de meus pacientes (…) Faria tudo outra vez”, escreveu ele nas redes sociais.

O neurocirurgião deixa dois filhos e a mulher, que também é médica. Esse é o segundo profissional da equipe da cirurgia das siamesas que perdeu a vida para a covid. O neurocirurgião norte-americano James Goodrich, de 73 anos, morreu em março, em Nova Iorque, após complicações da doença. (inf Maringá News)