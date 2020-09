Médico maringaense morre em acidente

Please enter banners and links.

O médico Orival Jurandir Sala, 74 anos, morreu neste domingo, 13, em acidente automobilístico.

Dr Orival era ginecologista e obstetra, ele perdeu a vida ao capotar a caminhonete que conduzia no período da manhã, na BR 272 no trecho do município de Janiópolis, nas proximidades da localidade conhecida como Cabajá.

A caminhonete Ford F250, placa de Maringá, ficou bastante danificada.

O velório do corpo terá início às 10h na capela central do prever e o sepultamento Às 16h. (inf Plantão Maringá)