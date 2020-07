Medidas do decreto serão prorrogadas por mais 7 dias em Maringá

O Decreto 919/2020, que será publicado hoje, 1°, no Órgão oficial do Município de Maringá e com validade a partir desta quinta, 2, prorrogará por mais 7 dias as medidas inseridas nos decretos n°862/2020 e 889/2020. Dessa forma, suspensão de determinadas atividades com potencial de aglomeração seguirá até 8 julho, como medida de mitigação do contágio de coronavírus na cidade. Confira os decretos neste link https://insta.am/Decretosmunicipais.

As medidas adotadas objetivam também distanciamento social, com estratégia de intercalação no horário de funcionamento de serviços, prevendo menor circulação de pessoas nas ruas no mesmo horário e no transporte público. Nos ônibus, segue determinação de circulação somente com passageiros sentados. Uso de máscara é item obrigatório e o descumprimento é passível de multa.

O enfrentamento à pandemia segue como ação prioritária da prefeitura. Outras ações preventivas como distanciamento social e higienização frequente das mãos permanecem altamente recomendáveis. A Secretaria de Saúde permanece monitorando a evolução do vírus e suas consequências, como taxas de positividade e ocupação de leitos de UTIs e enfermarias, o que pode justificar a adoção de novas medidas restritivas a qualquer momento.