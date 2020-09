Mega-Sena acumula e sorteia R$ 95 milhões amanhã

Please enter banners and links.

Acumulada há 10 concursos, a Mega-Sena pode pagar, neste sábado (5), prêmio estimado em R$ 95 milhões. O sorteio do concurso 2.296 será realizado no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. O público também pode acompanhar pela televisão (RedeTV) ou pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá cerca de R$ 123 mil em rendimentos mensais.

Bolão CAIXA:

Para ter mais chances de ganhar na Mega-Sena, basta formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta em qualquer uma das lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente. Os bolões da Mega-Sena têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 5, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Como apostar:

Para concorrer, o apostador deve marcar de 6 a 15 números do volante, com a opção de deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e de concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (5) em qualquer lotérica do país e também no portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br), aplicativo Loterias CAIXA, disponível na Apple Store ou pelo Internet Banking para clientes CAIXA. O valor da aposta simples é de R$ 4,50.